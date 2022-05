Escursionista milanese scivola e precipita per 50 metri

Il fondo bagnato, il piede probabilmente poggiato male e la spaventosa caduta nel vuoto. Gravie incidente in montagna domenica pomeriggio per un escursionista milanese di 80 anni, precipitato mentre percorreva la strada degli Scarubbi, nelle Prealpi vicentine.

L'allarme è arrivato verso le 17, quando la centrale operativa del Suem - il servizio di urgenza ed emergenza medica - ha allertato il soccorso alpino di Arsiero. L'80enne, stando a quanto appreso, stava scendendo assieme a una comitiva e si era fermato sulla strada sterrata sottostante, dove erano arrivate anche due ambulanze, che gli avevano prestato le prime cure a seguito dei traumi riportati, a un braccio e al collo.

I soccorritori hanno poi dato supporto all'equipaggio dell'elicottero di Padova atterrato nelle vicinanze, che ha imbarcato l'uomo e lo ha trasportato all'ospedale. Le sue condizioni sono delicate, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. È verosimile che l'incidente sia stato "favorito" anche dal terreno del sentiero in quel momento reso scivoloso dalle condizioni meteo.