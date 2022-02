Un uomo di 34 anni soccorso per una ferita alla spalla. Ambulanza e carabinieri in viale Espinasse, periferia nord di Milano, intorno alle 16.30 di lunedì 7 febbraio.

A causa della ferita, inferta con un taglierino, il 34enne è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano. In corso gli accertamenti dei militari per fare luce sulla dinamica dell'accaduto.