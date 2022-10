Giallo a Milano: giovane trovato ferito, forse da colpi d'arma da fuoco

Giallo a Milano. Un ragazzo sui 25-30 anni è stato trovato ferito a Milano, domenica mattina, non lontano dal parcheggio Comasina, nell'estrema periferia nord della città. Potrebbe essere stato un colpo d'arma da fuoco a ferirlo, ma la situazione non è ancora chiara. A segnalare la presenza del giovane (che non è in pericolo di vita) è stata una donna, che ha telefonato al numero di emergenza 112 riferendo che c'era un ragazzo vistosamente zoppicante.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che lo hanno trovato all'angolo tra via Comasina e via Novate. Lo hanno visitato e poi trasportato in codice verde all'ospedale Multimedica di Sesto San Giovanni, dove si trova attualmente ricoverato. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che hanno perlustrato in lungo e in largo la zona, senza però trovare tracce di sangue, bossoli o segni di un'aggressione. L'ipotesi investigativa su cui si lavora è che, qualunque cosa sia succesa, sarebbe dunque avvenuta altrove.

Il giovane, come si diceva, presenta ferite che, per i medici, sono compatibili con un'arma da fuoco, ma potrebbero essere state causate anche da altro. Impossibile, in questo momento, stabilirne l'origine esatta, così come ricostruire quanto avvenuto. Il ferito è in ospedale. E' straniero, senza documenti e, per ora, non collaborativo: ai militari e ai sanitari non ha ancora spiegato nulla di quanto avvenuto.