Barista colpito con un posacenere, cade e batte la testa: rischia la vita

Picchiato e colpito alla testa con un posacenere, ha battuto la testa per terra e ha perso conoscenza. Poco dopo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale. L'episodio intorno alla mezzanotte di mercoledì 14 settembre a Pero, fuori dal locale Dandana di via Figino angolo con la strada statale del Sempione, la ss33a. Arrestati gli aggressori, due operai ucraini.

A rimanere gravemente ferito il gestore del bar, un egiziano di 50 anni incensurato, che è stato trasportato in codice rosso all'Humanitas di Rozzano (Milano) per un pesante trauma cranico. Due le ambulanze del 118 intervenute sul posto insieme a un'automedica: al momento del loro arrivo il 50enne era incosciente. Ricoverato in prognosi riservata, si trova in pericolo di vita.

Ad accorrere anche carabinieri di Pero e radiomobile. Gli aggressori, di 26 e 38 anni, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dai carabinieri per lesioni gravissime. In base a quanto ricostruito, i due, ubriachi, avrebbero iniziato un litigio con il gestore del locale che gli chiedeva di andare via perché, appunto, erano in preda agli effetti dell'alcol.

Per questo motivo il gestore del locale è stato spintonato, preso a pugni e calci e poi colpito al capo con un posacenere. A quel punto è caduto a terra sbattendo la testa. Ma i due hanno continuato a picchiarlo. Dopo l'arresto i carabinieri li hanno portati in carcere a San Vittore.