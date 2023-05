L'auto 'trasformata in disco' e un manganello: denunciato

Sono stati fermati in auto perché avevano la musica a tutto volume. Ma a uno dei loro è stato trovato anche un manganello. E per lui è scattata la denuncia. L'accaduto nella notte, verso le due, sulle strade di Carate Brianza.

I due amici aveva 'trasformato' l'abitacolo della Renault Clio in una "discoteca" mobile e per questo sono stati fermati da una pattuglia dei carabinieri, di passaggio per un servizio di controllo, in via Cesare Battisti. I ragazzi sono giovani colombiani residenti nella zona, il conducente, 24 anni, e il passeggero, 17.

Visti anche i precedenti del 24enne per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, dopo l'insofferenza mostrata dai due durante il controllo, i militari hanno perquisito l'auto, trovando all’interno del bagagliaio un manganello artigianale in legno di circa mezzo metro di lunghezza. Il 24enne ha ammesso che fosse di sua proprietà cercando di giustificarsi, dicendo che era lì "da usare in caso di emergenza”. Ma è stato denunciato per porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.