I ragazzi in giro con la macchina piena di gioielli e orologi (rubati)

Un "tesoro" in auto. Tre uomini - tutti cittadini cileni, di 20, 22 e 28 anni - sono stati fermati nella notte tra giovedì e venerdì con l'accusa di ricettazione dopo essere stati fermati a bordo di una macchina piena di gioielli e orologi rubati.

Il veicolo del gruppo è stato bloccato a Sesto San Giovanni dai carabinieri, che hanno subito trovato i preziosi e un passaporto italiano da cui era stata però strappata la pagina con i dati anagrafici. Dal numero seriale del documento, i militari sono risaliti a una 33enne di Pogliano Milanese, la cui abitazione poche ore prima era stata svaligiata.

La donna ha riconosciuto come suoi anche alcuni dei gioielli ritrovati nella vettura, mentre sugli altri sono ancora in corso accertamenti. Per i tre uomini si sono aperte le porte del carcere di Monza.