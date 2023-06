I tre ragazzi fermati nel tunnel della metropolitana: "Siamo urbex"

All'alba in metro. Nel tunnel della metro. Tre ragazzi - un 23enne e un 20enne spagnoli, entrambi residenti in Spagna, e un 21enne portoghese, anche lui residente nel suo Paese - sono stati denunciati lunedì mattina a Milano con l'accusa di interruzione di pubblico servizio dopo essere stati sorpresi mentre "passeggiavano" sui binari della metropolitana rossa.

L'allarme è scattato alle 4.45, quando i vigilantes di Atm hanno notato dalle telecamere di videosorveglianza i tre che camminavano all'interno del tunnel della M1 nella stazione di Inganni. Gli operatori dell'azienda di trasporti meneghina hanno immediatamente tolto l'alimentazione alla linea - per evitare che i tre rischiassero di essere folgorati - e li hanno circondati, chiedendo poi l'intervento delle forze dell'ordine.

I 20enni sono poi stati bloccati verso dai carabinieri del nucleo Radiomobile, che li hanno raggiunti dall'ingresso della metro in via Zurigo e li hanno fermati. Sono stati gli stessi giovani a dire ai militari che erano degli "urbex", degli "esploratori urbani" che girano tra edifici abbandonati e strutture "nascoste" delle città scattando fotografie per documentare la loro presenza lì. I due spagnoli e il portoghese sono stati denunciati e accompagnati all'esterno della metropolitana. Non è ancora chiaro, al momento, da dove fossero riusciti a entrare.