Distrugge l'auto della polizia: arrestato 37enne

Danneggia l’auto della polizia, dov’era stato caricato per essere identificato. Alla fine è stato arrestato con l’accusa di danneggiamento aggravato. L’arresto è di domenica pomeriggio, in zona Comacina a Milano.

L’uomo, un 37enne cinese, era stato caricato sulla volante degli agenti del Commissariato per essere accompagnato e identificato in questura. Poi ha cominciato a distruggere l’auto, danneggiando la base dove vengono appoggiate le radio, e quello che in un primo momento era un semplice ‘fermo’ di polizia si è trasformato in un ‘arresto’.

È accusato anche d’interruzione di pubblico servizio ed è stato sanzionato perché era molto ubriaco.