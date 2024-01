Ferragni e Balocco indagate anche a Cuneo: va sciolto il nodo sulla competenza

Non solo a Milano. Chiara Ferragni e Alessandra Balocco sono state iscritte nel registro degli indagati alla procura di Cuneo. Proprio per questo, dopo la fase di acquisizione e analisi delle carte su Milano e Cuneo, sarà necessario un confronto tra le due procure per dirimere la questione della competenza territoriale sull’affaire pandoro.

Il nodo da sciogliere è relativo a chi spettano le indagini, considerando i luoghi delle sedi delle due aziende, con Ferragni stabile a Milano, mentre Balocco a Fossano in provincia di Cuneo. Prima ancora di passare all’ascolto di testimoni e indagati sarà necessario stabilire chi proseguirà con le indagini. Per stabilire la competenza potrebbe essere utile comprendere dove è stato conseguito il presunto ingiusto profitto e il danno della presunta truffa.

Nel frattempo, dopo l’esposto presentato da Codacons in oltre 100 procure, la Guardia di finanza di Milano potrebbe acquisire anche le singole denunce dei consumatori. Nel capoluogo lombardo stanno arrivando per competenza gli altri fascicoli aperti in giro per l’Italia.