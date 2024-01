Caso Ferragni-Balocco, la procura ora valuta il reato di truffa

Torna in auge l'ipotesi del reato di truffa per il caso che riguarda i pandori Balocco e l'imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. La guardia di finanza di Milano ha inviato a Eugenio Fusco, procuratore aggiunto milanese, una annotazione sulla vicenda. Inizialmente l'ipotesi di reato più probabile era quella di frode in commercio.

I finanzieri hanno allegato vari documenti sulla vendita del pandoro, focalizzandosi su alcuni aspetti già emersi nella comunicazione dell'Antitrust (che aveva multato le società della Ferragni e la Balocco), nonché gli scambi di mail tra le parti, anch'essi già emersi con l'Antitrust. Tocca ora alla procura di Milano, letta l'informativa della finanza, scegliere la strada da percorrere per quanto riguarda l'ipotesi di reato.

Secondo la ricostruzione dell'Antitrust, le società della Ferragni e la Balocco "hanno fatto intendere ai consumatori che, acquistando il pandoro 'griffato' Ferragni, avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino. La donazione, di 50mila euro, era stata invece già effettuata dalla sola Balocco mesi prima, mentre le società riconducibili a Chiara Ferragni hanno incassato dall’iniziativa oltre 1 milione di euro". Di qui la contestazione di "pratica commerciale scorretta" da parte delle tre società.

La Fenice Srl e la Tbs Crew srl, le due società che gestiscono i marchi e i diritti di Chiara Ferragni, sono state multate per 400mila e 675mila euro per il caso dei pandoro solidali Balocco marchiati proprio dall'imprenditrice digitale. Per Balocco la multa ammonta a 420mila euro. Ferragni si era difesa ammettendo un "errore di comunicazione".

Il caso Trudi

Intanto una nuova tegola si abbatte sull'imprenditrice: potrebbe essere aperta un'ulteriore indagine, questa volta sull'iniziativa di maggio 2019 legata a una edizione limitata della bambola Trudi, in cui veniva annunciato che i profitti sarebbero andati a 'Stomp out bullying', un'organizzazione che combatte il cyberbullismo. E, dopo la rottura della collaborazione con l'azienda di occhiali Safilo, anche la Coca Cola avrebbe fermato lo spot con l'imprenditrice protagonista, che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio.