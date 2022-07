"Rapine, armi, Milano fuori controllo": la Ferragni striglia il sindaco Sala

"La situazione è fuori controllo". A lanciare l'allarme sicurezza a Milano è Chiara Ferragni, l'imprenditrice digitale che insieme al marito Fedez è stata premiata nel 2020 con l'Ambrogino d'oro per aver messo la loro notorietà al servizio della lotta al covid con raccolte fondi e iniziative benefiche.

"Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua a esserci", ha scritto in una storia la 35enne che sul proprio profilo conta oltre 27 milioni di follower. "Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto", ha proseguito.

E ancora: "La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa". Il testo si chiude con un tag dedicato al sindaco Beppe Sala, a cui "mi appello". Al momento dal primo cittadino non sono arrivate repliche. Proprio mercoledì mattina, in via Bergamo, un negozio di antiquariato è stato rapinato da due uomini che hanno fatto irruzione nel locale con un'arma in pugno per poi ferire i titolari, marito e moglie.

Foto - La storia pubblicata dalla Ferragni