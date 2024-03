La Ferrari da 300mila euro con le targhe clonate trovata alle porte di Milano

Avevano caricato sul carrello una Ferrari F8 Tributo (un’auto da 300mila euro). Stavano stringendo le cinghie e stavano per partire alla volta della Germania con un pick-up Dodge. Proprio in quel frangente è scattato il blitz della polizia. Risultato? Macchina sequestrata, loro sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ricettazione. È successo nel pomeriggio di giovedì 7 marzo all’angolo tra via Don Minzoni e via Tino Savi a Sesto San Giovanni.

Tutto è iniziato quando gli agenti del commissariato di Sesto, diretti da Anna Bruno, si sono accorti di quello che stava accadendo. Sono scattati gli accertamenti durante i quali sono emerse diverse anomalie. L’automobile, infatti, aveva lo stesso numero di telaio e la stessa targa di un’altra fuoriserie. Non solo, anche la carta di circolazione della “rossa” era contraffatta: realizzata su un foglio rubato in bianco alla Motorizzazione civile di Livorno nel 2016. Infine, il certificato di compravendita riportava il timbro di un’agenzia di Napoli (ma a quell’indirizzo però non risulta un’attività di pratiche auto). Non è finita, poco lontano dal luogo in cui è stata trovata la Ferrari si trova un concessionario di auto di lusso. Tra le macchine in vendita risulta esserci una fuoriserie identica a quella intercettata con lo stesso numero di telaio e la stessa targa.

I due uomini che stavano caricando l’auto, dipendenti di una ditta di trasporti lituana, hanno detto agli agenti che avevano il compito di consegnare l’auto in Germania a un cliente che l’aveva comprata per 90mila euro. L’auto è stata sequestrata, così come le targhe e i telefoni dei due uomini di 38 e 25 anni, sottoposti a fermo di indiziato di delitto per ricettazione.

Sul caso sono in corso accertamenti da parte della procura. Non è ancora chiaro perché l’auto si trovasse alle porte di Milano Milano. L’ipotesi investigativa più accreditata è quella di una supercar rubata e “clonata” pronta per essere rivenduta all’estero. Qualche dettaglio in più sull’automobile arriverà dall’analisi della centralina del motore: attraverso i dati si potrà scoprire il vero numero di telaio e probabilmente anche il nome del proprietario. Accertamenti che dovranno essere effettuati dai tecnici di Maranello.