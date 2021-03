Festa abusiva in un locale di Milano: ragazzi si nascondono nelle cantine per evitare la multa

È successo nella serata di sabato in un locale di via Chiesa Rossa. Multe per 11.200 euro

Si erano nascosti dietro gli elettrodomestici, sotto le grate e nei corridoi che portavano alle cantine del locale. Speravano di evitare la multa, ma non è servito a niente. È successo nella notte tra sabato e domenica 14 marzo in un locale di via Chiesa Rossa a Milano, nei guai 28 ragazzi, multati dall’Unità Annonaria della Polizia locale.

Tutto è iniziato quando alcuni cittadini hanno segnalato la festa abusiva all'interno del locale e sul posto sono intervenuti i ghisa. Durante l’operazione, effettuata con il supporto dei Carabinieri dato l’alto numero di persone, è stato anche tratto in arresto un italiano di 23 anni per possesso di 182 grammi tra hashish e marijuana.

Sempre nella serata di sabato, intorno alle ore 22, la Locale è intervenuta anche per interrompere una festa all’interno di un appartamento in via Ressi, a seguito di una segnalazione: in questo caso sono state 12 le persone sanzionate.