La festa di compleanno abusiva fermata sul nascere al Monte Stella

Sventata la festa abusiva che una quarantina di giovani hanno tentato di tenere al Monte Stella (QT8) nella serata di giovedì 2 giugno. Si sarebbe trattato di una festa di compleanno, non quindi della festa pubblicizzata per la sera del 3 giugno, anche se questo punto non è chiaro e le versioni divergono. In ogni caso, la polizia locale di Milano è intervenuta nella tarda serata di giovedì per bloccare la festa.

Sul posto anche Marco Granelli, assessore comunale alla sincurezza, insieme alla presidente del municipio 8 Giulia Pelucchi e all'assessore del municipio Fabio Galesi, nonché ad altri consiglieri municipali (anche di opposizione) e a diversi residenti a QT8. Visto che sui social sono state pubblicizzate altre feste abusive, la polizia locale resterà a presidiare il Monte Stella per tutto il weekend.

L'esposto

Nel 2021, il municipio 8 aveva presentato un esposto in procura contro le feste abusive dopo avere scoperto che erano di fatto eventi commerciali: una ragazza, salita fino alla cima della 'montagnetta di San Siro', si era sentita dire di non poter entrare nell'area del 'rave' in quanto "priva di invito". E sempre il municipio 8, pochi giorni fa, ha approvato una delibera per destinare tre milioni di euro (provenienti dagli oneri di urbanizzazione di City Life) alla riqualificazione del parco del Monte Stella.