Festa totalmente abusiva con 300 persone a ballare, finisce malissimo

Green pass controllati "sulla fiducia". Licenze "dimenticate". E quasi nessuna regola anti covid rispettata. È finita malissimo una festa, praticamente abusiva, organizzata lo scorso weekend in una tensostruttura all'interno di un'area di via Macconago in cui si trova un laghetto per la pesca sportiva.

Stando a quanto riferito dalla Questura in una nota, i controlli sono scattati poco prima dell'alba di sabato. Nel locale "improvvisato", gli agenti hanno trovato 300 persone che ballavano, senza mascherina, mentre un dj in consolle sceglieva la musica. Alle 4.30 i poliziotti hanno messo fine al party, dopo aver accertato - come riferito in una nota - che "gli addetti all'ingresso chiedevano ai clienti di mostrare il green pass senza verificarne in alcun modo la validità".

Il titolare dello spazio, un italiano 34enne, è stato subito indagato per "aver aperto un locale di pubblico spettacolo senza la prevista licenza di agibilità" ed è stato inoltre sanzionato amministrativamente per "aver svolto l'attività di trattenimenti danzanti in difetto della relativa autorizzazione comunale". Dopo gli accertamenti del caso, nelle scorse ore l'uomo è stato convocato nuovamente in Questura e gli sono stati consegnati due verbali per aver venduto bevande senza autorizzazione e per non aver rispettato il protocollo anti covid.