Festa abusiva alla Statale, sette studenti a processo per i danni

Sette giovani sono a processo per la festa abusiva organizzata in università Statale il 31 ottobre 2019 in occasione di Halloween, durante la quale, secondo la denuncia presentata dal rettore dell'ateneo Elio Franzini, vennero danneggiati alcuni spazi di via Festa del Perdono. Alla festa parteciparono centinaia di giovani, tra cui minorenni 'esterni' all'università. Secondo quanto denunciato all'epoca dal vertice della Statale, gli organizzatori (alcuni collettivi studenteschi milanesi) avrebbero anche chiesto una specie di biglietto d'ingresso.

Mercoledì Franzini ha testimoniato in aula ripercorrendo quanto avvenuto quella notte, ribadendo che la sua preoccupazione riguardava non soltanto i danneggiamenti (la Statale ha chiesto 50 mila euro di risarcimento), ma anche la sicurezza delle persone. Pochi mesi prima, alla Sapienza di Roma, uno studente era morto tentando di scavalcare un cancello in occasione di un'altra festa.

La festa di Halloween

Dei nove indagati inizialmente, due studenti hanno scelto la messa in prova. Gli imputati sono dunque sette persone, riconducibili al collettivo Lume, secondo cui la richiesta di risarcimento è spropositata. L'ateneo aveva cercato d'impedire lo svolgimento della festa (annunciata con tanto di evento su Facebook) con la chiusura anticipata, ma era stato inutile. L'indomani, il rettore aveva diffuso sul web le fotografie della sporcizia, delle bottiglie, dei bicchieri di plastica abbandonati, dei cumuli di mozziconi e delle pozzanghere di alcol sui pavimenti.