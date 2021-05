La festa abusiva con 44 persone a Milano

Ben 44 persone sono state multate dalla polizia: sono state sorprese dagli agenti della questura di Milano a far festa all'interno di una casa presa in affitto in via Campanini, in zona Stazione Centrale.

Tutti i partecipanti al party, di età compresa tra i 25 e i 38 anni, sono stati identificati e saranno sanzionati in base alle normative anti covid che vietano gli assembramenti e anche per la violazione del coprifuoco.

A segnalare la festa abusiva alle 3 di sabato sono stati i vicini disturbati dagli schiamazzi e dalla musica ad alto volume che proveniva dall'edificio.