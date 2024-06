I 210 anni dei carabinieri: "Più pattuglie e più controllo del territorio per una Milano sicura"

Duecentodieci candeline. Mercoledì i carabinieri di Milano hanno celebrato il compleanno dell'Arma nella storica caserma Montebello di via Vincenzo Monti. All'appuntamento, oltre ai militari, hanno partecipato centinaia di bimbi che, tricolori alla mano, hanno potuto assistere alle dimostrazioni dei cani cinofili o degli esperti della sezione investigazioni scientifiche. L'evento è stato anche l'occasione per premiare i carabinieri più meritevoli che si sono distinti nei mesi scorsi.

A fare gli onori di casa il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri Pastrengo, che ne ha approfittato per fare il punto sulla "partita" della sicurezza in città. "Pur volendo sottrarmi alle suggestioni che nascono da una simile ricorrenza, non posso non pensare, con l’insopprimibile orgoglio di un soldato che ha vissuto 44 anni con gli alamari, che l’arma è entrata ormai da 10 anni nel terzo secolo della sua storia, dopo aver visto il Risorgimento, l’unità della Patria, due guerre mondiali, la Resistenza, la lenta e progressiva trasformazione del nostro Paese da terra di emigrazione a meta di immigrazione da tre continenti. Insieme al popolo, l’arma dei carabinieri è stata - permettetemi di dirlo - uno dei protagonisti di questo percorso di libertà, di giustizia e di progresso, rimanendo immutata nella sua vocazione al bene comune ma adeguandosi alle esigenze del momento, cogliendo, con rara tempestività e talvolta lungimirante visione, lo spirito del cambiamento", ha detto aprendo il suo discorso.

"Giustizia più celere e certezza della pena"

"Il segreto di questa vitalità va sicuramente ricercato nell'equilibrio, proprio dell'istituzione, tra disciplina militare, intesa come attitudine del singolo ad operare quale parte di un sistema complesso, culto del diritto, che educa ad avere in eguale considerazione i fini da perseguire ed i mezzi da utilizzare, ed esemplare umanità, sempre ricercata, pur nella determinazione degli interventi, per trasmettere fiducia nelle Istituzioni anche solo con un gesto di comprensione, in grado – spesso esso solo – di cambiare la vita delle persone. Questo felice connubio, al di là dei difetti e dei pregi di ciascun individuo, rende il carabiniere capace di operare in una grande unità, come nello sparuto drappello di una stazione distaccata. Spesso da solo, quando è esclusivamente la sua coscienza a ricordargli doveri e responsabilità e a sostenerlo nella decisione. Una decisione che ha quale fine non il compiacimento personale o le ambizioni di successo, ma l’affermazione della legalità. E questo anche quando lo stato dei costumi e delle tendenze lo espone a sentimenti malevoli, piuttosto che offrirgli la gratificazione della riconoscenza e della lode", ha proseguito il generale.

"Ho voluto ricordare a me stesso queste semplici verità, perché è fin troppo facile, in una società tecnologicamente avanzata, come quella attuale, cedere alla suggestione che un numero di soggetti super specializzati operi nel sociale solo premendo bottoni di strumenti sofisticati e di intelligentissimi elaboratori elettronici, specie nella nuova era dell’intelligenza artificiale. Quando un’attività come la nostra incide sul destino di un uomo spesso in situazioni di inferiorità o di sofferenza, vittima o delinquente, colpito da infortunio o schiavo di deviazioni o vizi, motivazione e coscienza non sono meno importanti di perizia e conoscenza. L’Arma, che ha l’umanità elevata a norma nel proprio regolamento, conosce ed applica da sempre questo principio. Un patrimonio di idealità che ogni carabiniere è chiamato a preservare, nella consapevolezza che non è stato facile acquisirlo nel tempo e che oggi lo distingue, dà senso al suo ruolo nella società, in una parola, lo rende credibile. Il nostro tempo - ha sottolineato Galletta - ci pone poi difronte a sfide difficili, non meno che costruttive e stimolanti. I cittadini aspirano ad una miglior qualità della vita e, in questo, riconoscono a pieno il ruolo essenziale delle forze dell’ordine e, tra esse dell’Arma, con i suoi presìdi, piantati nel mezzo dei bisogni delle comunità: siano essi nei più popolosi quartieri urbani o nei più remoti borghi. Talvolta, raccogliamo critiche, nella contingenza della quotidianità, ma a nessuno sfugge più la vera entità del problema. Diventa sempre più largo il dibattito sulla necessità di una giustizia più celere, sulla indispensabilità della certezza della pena e sulla sua efficacia correttiva.

"La crescente sensibilità dei cittadini sulla centralità della sicurezza, sulla irrinunciabilità della lotta alla criminalità, comune ed organizzata, così come le preoccupazioni per gli inquietanti scenari internazionali, che pensavamo di aver relegato al secolo scorso, porteranno ad una sempre maggiore cooperazione informativa con le forze di polizia. Tuttavia, è bene sottolineare che i carabinieri, assieme alle altre forze dell’ordine, impegnati ad affrontare le molteplici e sempre più complesse esigenze della 'società aperta', non possono essere succedanei dell’affievolimento del controllo sociale. L’autocontrollo imposto dal timore della disapprovazione generale e dalla presenza fisica degli operatori di polizia gioca, oramai, un ruolo decisamente secondario. La crescente mobilità delle persone, il riacutizzarsi del disagio giovanile, il rischio dell’affermazione di un’economia della sopravvivenza, non meno che l’ingresso sulla scena di culture diverse, il trapianto di conflitti insorti altrove, lo scontro tra codici di comportamento diversi già sperimentato con le grandi migrazioni interne, possono far crescere in modo esponenziale i sentimenti di estraneità nel corpo sociale. Se il futuro di una società si legge a partire dai suoi margini - ha continuato il generale - ci toccherà probabilmente intervenire in conflitti del tutto sconosciuti all’Italia dei decenni recenti. Sarebbe allora esiziale concentrare l’attenzione solo sull'ultimo miglio, che certamente vede agire le forze di polizia, tralasciando i fattori criminogeni e senza ridisegnare il sistema complessivo di prevenzione, quale insieme armonico di funzioni affidate a tutte le Istituzioni, ognuna nella sua giusta competenza"

I numeri di un anno di lavoro

È stato lo stesso comandante interregionale, poi, a dare i numeri di un anno di lavoro dei suoi uomini. "Le statistiche vanno usate con prudenza, soprattutto quando riferite a fatti, crimini e accidenti, che coinvolgono emotivamente i cittadini. Ma la grammatica della sicurezza passa anche attraverso i numeri. Cifre nelle quali si iscrive, con tutta evidenza, l’impegno di 16.386 uomini e donne – tanti sono i carabinieri del comando interregionale “Pastrengo” – pronti a intervenire, accogliere e soccorrere. Uomini e donne 'presenti', pronti ad andare incontro agli eventi, frapponendosi tra il pericolo e i cittadini, non senza rischio per la propria incolumità. Cosicché 534 di loro sono rimasti feriti o contusi nel 2023 e 184 nel 1° quadrimestre del 2024, vittime di resistenza ed aggressioni", ha rimarcato.

"Nell’ultimo anno, ben 594.511 pattuglie hanno operato nelle quattro regioni - Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria - che compongono questo comando. Ad esse si aggiungono i servizi espressioni delle nostre specialità, posti a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro come dei trattamenti sanitari, della salubrità dei cibi e dell’ambiente come del meraviglioso patrimonio culturale di queste terre. 96 Centrali operative hanno gestito 231.371 chiamate di emergenza. Si tratta di altrettanti cittadini che hanno chiesto il nostro intervento non solo in materia di sicurezza, ma anche di soccorso pubblico. 13.349 persone sono state tratte in arresto, delle quali 4.597 su provvedimento restrittivo emesso dall'autorità giudiziaria, e 101.714 sono state denunciate a piede libero. Attività di polizia giudiziaria dalle quali sono derivati anche sequestri e confische di beni per un valore complessivo di circa 16 milioni di euro, restituiti alle collettività", ha svelato Galletta.

"In questi anni lo Stato ha mostrato di volersi rinnovare molto più velocemente che nel secolo trascorso. È in atto un processo di rigenerazione che avvicinerà sempre di più l’esercizio della funzione pubblica al cittadino, sfrondando il percorso da inutili formalismi, assicurando il massimo grado di trasparenza, informando l’azione amministrativa ai criteri di ragionevolezza e professionalità, imparzialità ed economicità, efficienza ed efficacia.

In tutto questo l’Arma è pronta ad operare, forte di una bussola strategica che da sempre indirizza la sua rotta: mi riferisco alla considerazione ed all'attenzione verso i cittadini ed i loro bisogni, all'abitudine ad operare in situazioni di oggettiva difficoltà ed inadeguatezza dei mezzi e, infine, alla forte motivazione. L’Arma è e vuole continuare ad essere scudo e collante della Nazione. Non cessando di portare ogni giorno il proprio contributo per accompagnare il cammino degli Italiani, come è da 210 anni", ha garantito il generale.

"Pochi uomini, ma riprendere il controllo del territorio"

Capitolo sicurezza. A margine del suo intervento, Galletta si è fermato a parlare con i cronisti, cercando di analizzare la questione sicurezza senza nascondersi. "Le cifre rassicurano sul fatto che non ci sia emergenza criminale, ed è vero questo, le cifre rassicurano ma non tolgono mai quella che è la percezione di sicurezza da parte del cittadino. Noi possiamo mostrare tutte le statistiche che vogliamo ma la signora che va a ritirare la pensione e viene scippata nessuno la convincerà mai del fatto che non ci sia un problema. Bisogna rispondere a questo con il controllo del territorio, cioè portando il maggior numero di risorse sul territorio, aumentando le pattuglie, cercando di diminuire la forza negli uffici, e presidiare nel modo più intenso possibile il territorio", la sua ricetta.

Il grande problema, secondo il generale, è il numero di uomini. "Quando mi sono arruolato 44 anni fa dicevamo che le risorse mancavano sempre, per antonomasia. Le risorse sono sempre costantemente inferiori alle necessità e se andiamo a guardare gli organici di allora, di 44 anni fa, erano sicuramente di gran lunga inferiori a quelli attuali. Non dico della metà ma quasi ridotte di un terzo rispetto ad oggi. Le esigenze sono sempre crescenti e diffuse, bisogna organizzarsi per fare fronte alle necessità", ha auspicato.