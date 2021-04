L'uomo che resta chiuso fuori casa durante la festa e fa scoprire il party 'clandestino'

Il volume giusto per far festa. Ma alto, decisamente troppo alto, per sentire il campanello. Un dettaglio non da poco che alla fine li ha messi nei guai. Sei persone - quattro uomini e due donne - sono state multate domenica sera a Milano dopo essere state sorprese nel bel mezzo di un party in casa, ancora rigorosamente vietato dalle norme per il contenimento dell'emergenza covid.

La richiesta d'intervento alla polizia è arrivata verso le 22.15 da un palazzo di via Buonarroti, in zona Fiera. Uno dei residenti ha infatti telefonato al 112 per segnalare che un uomo stava continuando a citofonare a tutti gli appartamenti, tra cui il suo, chiedendo di poter entrare. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno identificato un italiano di 47 anni e hanno ricostruito - non senza sorpresa - l'accaduto.

Il 47enne, infatti, era uscito dalla casa teatro della festa ed era rimasto chiuso fuori dal palazzo. A quel punto aveva provato a suonare il citofono dell'appartamento, ma gli amici non avevano sentito nulla perché la musica era a un volume troppo alto e così aveva iniziato a "chiedere aiuto" agli altri residenti. Nell'abitazione i poliziotti hanno trovato altri tre uomini e due donne - tutti tra i 35 e i 40 anni -, che si erano incontrati per far festa insieme. Per tutti sono scattate sanzioni da 400 euro.