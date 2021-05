Festa clandestina in Ripa Ticinese nell'appartamento preso in affitto, multati 29 giovani

Avevano affittato un intero appartamento con i servizi di prenotazione degli alloggi per ritrovarsi e fare festa fino a notte fonda, nonostante il coprifuoco ancora in vigore imponga di trovarsi al proprio domicilio entro le 22 e nonostante siano ancora in vigore, in zona gialla, le restrizioni sulle visite nelle case private. Nei guai 29 giovani tra i 18 e i 24 anni.

L'intervento delle volanti della polizia è scattato alle due e quaranta di mattina di domenica 16 maggio in Ripa di Porta Ticinese, in zona Navigli, dopo la segnalazione del baccano da parte di alcune persone che vivono nel quartiere. I poliziotti si sono trovati di fronte a una festa in piena regola, con 29 partecipanti tutti giovanissimi, per lo più italiani, ma anche tre senegalesi e un irlandese. Tutti sono stati identificati e multati per violazione delle norme anti covid.

Simile il copione in via Cipro, in zona corso XXII Marzo, sabato sera intorno alle dieci e mezza. Anche in questo caso l'intervento della polizia è scattato a partire da una segnalazione di frastuono e musica. Stavolta, però, l'appartamento è di proprietà di una 18enne. E in casa c'erano undici persone di 18 e 19 anni, nonché diverse bottiglie di bevande alcoliche. Anche in via Cipro i poliziotti non hanno potuto fare altro che multare i partecipanti alla festa, per così dire, "clandestina".