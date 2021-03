Milano, la festa nella casa in pieno centro: in 13 nell'appartamento preso in affitto, tutti multati

La polizia è intervenuta alle 2.30 in via Baracchini, pieno centro città. Multati in 13

Musica, festa e divertimento, almeno fino all'arrivo della polizia. Nella notte tra lunedì e martedì, gli agenti della Questura di Milano hanno scoperto un party abusivo all'interno di un appartamento in via Baracchini, in pieno centro città.

L'allarme è scattato verso le 2.30, quando un residente di zona ha telefonato al 112 per segnalare schiamazzi e rumori molesti che provenivano dall'abitazione. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno sentito la musica ad altissimo volume già dalla strada e a quel punto hanno bussato alla porta dell'appartamento.

In casa, stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli, c'erano 13 persone: uomini e donne tra i 27 i 20 anni, che sono stati tutti identificati e sanzionati con una multa da 400 euro ciascuno per aver violato le norme anti covid, che proibiscono le feste in casa.

Stando a quanto accertato dai poliziotti, l'appartamento era stato preso in affitto per una settimana da uno dei presenti, che aveva poi evidentemente organizzato la festa. Alcuni dei partecipanti - tra italiani, sudamericani, nordafricani e un lituano - erano residenti a Milano e Bergamo, mentre altri arrivavano addirittura dalla Liguria.