La festa in casa fino a notte fonda con 29 ragazzi

Si erano radunati quasi in trenta, in un appartamento, e stavano facendo festa. Ma gli schiamazzi, la musica ad alto volume e i rumori provocati da quei ragazzi hanno attirato l'attenzione dei residenti nella zona, che non riuscivano a prendere sonno e hanno avvertito le forze dell'ordine.

La polizia si è presentata sul posto, in via Lorenzo Ghiberti (zona Fiera), intorno a mezzanotte e mezza di sabato 8 maggio e si è ritrovata davanti a una festa in violazione delle normative sul covid (coprifuoco e raduni in case private). I ragazzi presenti erano 29, tutti italiani, di età tra i 18 e i 23 anni.

Tutti i giovani sono stati identificati e multati per la violazione delle normative di restrizione sanitaria per impedire il diffondersi dei contagi covid.