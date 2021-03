La guardia di finanza vede quattro giovani ubriachi in strada e scopre festa clandestina al sesto piano

Una festa abusiva nella zona della Darsena in violazione delle norme Covid è stata scoperta dai militari della guardia di finanza nella notte tra venerdì e sabato. I finanzieri stavano transitando in pattuglia in viale D'Annunzio all'una di notte quando hanno notato quattro ragazzi stazionare all'ingresso di un condominio in palese stato di ubriachezza. Mentre li identificavano hanno sentito urla e schiamazzi provenienti dal sesto piano del palazzo.

Si sono quindi recati al piano a controllare la situazione e hanno scoperto quattordici persone tra i 19 e i 22 anni, tutte multate per violazione delle norme Covid che, come è noto, vietano assembramenti in zona rossa all'interno delle abitazioni private e impongono per tutti il rientro al proprio domicilio entro le dieci di sera salvo che per ragioni stringenti di lavoro, salute o necessità non rimandabile.

Non è l'unico caso: la polizia, in via Pacini, nelle stesse ore ha "sventato" una festa abusiva in un'altra casa privata, identificando diciassette giovani tra i 20 e i 23 anni.