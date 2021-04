Il party di compleanno clandestino in due box vicini, uno per bere e uno per ballare

Il blitz della polizia verso le 23 in via Birolli. Nei due box c'erano 24 ragazzi, tutti multati

Aveva organizzato tutto nei minimi dettagli. In uno dei due box aveva sistemato i tavoli con le bevande e il cibo, nell'altro aveva allestito una sorta di sala da ballo. Peccato però che lui e i suoi amici invitati a quella festa nel garage dal sapore un po' anni Ottanta avessero dimenticato un piccolo, piccolissimo particolare: le norme anti coronavirus.

E infatti a interrompere il party ci hanno pensato gli agenti del commissariato Greco Turro, che mercoledì sera verso le 23 sono dovuti intervenire nei pressi di un condominio di via Birolli. Ad allertare i poliziotti sono stati i residenti di zona, che hanno segnalato che da due box con "affaccio" sulla strada arrivavano voci, musica e caos.

Al loro arrivo sul posto, in effetti, gli agenti hanno trovato e identificato 24 giovani - 6 di loro erano minorenni -, tra cui 6 ragazze e 18 ragazzi. I due box, uno trasformato in un angolo bar e uno in pista da ballo, sono risultati riconducibili a un ragazzino che vive poco distante, che proprio mercoledì sera compiva 18 anni e che evidentemente non aveva voluto rinunciare al suo party.

Il finale della festa è stato decisamente amaro: gli agenti infatti non hanno potuto far altro che sanzionare tutti con multe da 400 euro per la violazione delle norme anti covid, che vietano espressamente feste e assembramenti.