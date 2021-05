La festa nell'hotel di lusso di Milano interrotta dalla polizia

A fare notizia oggi è la festa per il compleanno di Romelu Lukaku, bomber dell'Inter, all'interno di un hotel di lusso in centro a Milano: evento interrotto dall'arrivo dei carabinieri che hanno multato i 24 invitati. Oltre all'attaccante belga erano presenti Achraf Hakimi, Ivan Perisic e Ashley Young, tra i suoi compagni nerazzurri.

Quella al The Square di via Albricci non è stata però l'unica festa bloccata dalle forze dell'ordine la notte tra mercoledì e giovedì. Altre nove persone sono state multate per violazione delle norme anti covid perché sorprese a fare festa nella camera di un albergo a 5 stelle a Milano. Nell'hotel Viu Milan di via Fioravanti, zona Chinatown, su segnalazione di altri clienti infastiditi dalla musica e dalle urla provenienti dalla stanza.

All'arrivo gli agenti hanno trovato nove persone, tutte tra i 25 e i 29 anni. Una di loro ha confessato di aver prenotato la camera e di aver poi invitato gli amici.