La festa di compleanno (illegale) nel locale già chiuso per covid

Intervento degli agenti in un locale alle Colonne, già chiuso in passato

Festa, auguri e multe. È finito malissimo un party di compleanno che si è celebrato giovedì sera in un locale di corso di Porta Ticinese, in zona Colonne a Milano. A scrivere la parola fine sui festeggiamenti, infatti, sono stati gli agenti della Questura, che verso le 23 hanno ricevuto una segnalazione al 112 da un residente di zona "allertato" dal rumore che sentiva arrivare dalla discoteca.

Quando gli agenti sono intervenuti, hanno trovato all'interno della sala 12 persone - cinque donne e sette uomini, tra i 20 e i 39 anni - che stavano festeggiando il compleanno di uno di loro. Tutti sono stati identificati e saranno sanzionati con multe da 400 euro ciascuno per il mancato rispetto delle norme anti covid, che vietano ai clienti di entrare all'interno dei locali e che, soprattutto, prevedono ancora il coprifuoco alle 22.

Guai in vista anche per il titolare della discoteca, un 40enne italiano che è stato multato e dovrà tenere la saracinesca giù per i prossimi cinque giorni.

E non è la prima volta che accade. La notte dello scorso 13 gennaio, infatti, era stata ancora la polizia a scoprire all'interno del locale una vera e propria festa clandestina con un dj e ben 30 persone a ballare senza mascherina né distanziamento. Anche lì stesso epilogo: multe per tutti e chiusura per la discoteca.