Milano si prepara per Francia - Marocco: si temono disordini in centro

I precedenti ci sono tutti. Per questo le forze dell'ordine e i negozianti di corso Buenos Aires si preparano ad accogliere gli eventuali festeggiamenti dei marocchini di Milano, in caso di un'eventuale vittoria contro la Francia. Nelle precedenti vittorie del Marocco, infatti, la strada è stata puntualmente presa d'assalto da migliaia di persone per fare festa. Non senza disordini.

La semifinale del Campionato del Mondo tra Francia e Marocco è in programma per le 20 di mercoledì 14 dicembre.

Le feste dei tifosi del Marocco

L'ultima volta, dopo la vittoria contro il Portogallo, circa 3mila tifosi secondo i dati della questura si erano riversati al centro della strada esplodendo fuochi d'artificio e dando vita a caroselli. Il traffico in zona era stato completamente paralizzato da Piazza Oberdan. Durante i festeggiamenti una persona è stata accoltellata una persona intervenuta per sedare una lite. Inoltre, si è verificata una rissa all'altezza di via Boscovich. Anche in piazza Duomo si era registrata la presenza di tifosi che pacificamente avevano festeggiato sul lato Mondadori.

Scene simili a quelle di Corso Buenos Aires si erano viste lo scorso 7 dicembre (quando la nazionale nordafricana aveva battuto la Spagna) e anche il 1° dicembre quando il Marocco aveva vinto 2-1 contro il Canada. Durante i festeggiamenti nel giorno di Sant'Ambrogio i supporter avevano distrutto anche diversi arredi urbani in Piazza Gae Aulenti.