La festa per brindare alla morte di Berlusconi

Una festa per celebrare la morte di Silvio Berlusconi. La comunicazione è apparsa nel pomeriggio di lunedì 12 giugno, a poche ore dalla morte del Cavaliere. Ad Arcore, all'Arci Blob di via Casati, in programma per la stessa sera "Dipartyto". Nel manifesto la caricatura di Silvio Berlusconi. Sotto il logo di Arci Blob e di Intercomunale Trash Brianza. In programma, come si legge sulla pagina Facebook dell’Arci Blob, musica, brindisi e per i primi 100 la spilletta commemorativa dell’evento.

Un evento che, naturalmente, ha sollevato le critiche e le polemiche dalla politica. In primis quella del sindaco di Lazzate, Andrea Monti, che ha commentato: “Che dire? Pessimo gusto… Ma il rispetto per i valori civici e democratici di certa sinistra sono purtroppo a noi ben noti. Anche in Brianza. Questo accade ad Arcore, questa sera: festeggiano la morte di un ex presidente del consiglio. Che cosa possiamo dirgli?”, spiega MonzaToday.

Da Fb Arci Blob di Arcore