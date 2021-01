Milano, festino illegale in un appartamento sui Navigli: maxi multa per sei studenti

Ancora una festa abusiva in barba a tutti i divieti anticontagio. E ancora multe. Protagonisti della vicenda: sei ragazzi tra i 16 e i 20 anni. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì 14 gennaio in un appartamento di via Ascanio Sforza (zona Navigli). Il fatto è stato reso noto dal comando provinciale dei carabinieri attraverso una nota.

Ad allerta il 112 è stata una vicina di casa. Una volta sul posto i militari della compagnia Porta Magenta hanno trovato sei giovani: la proprietaria di casa (una 20enne francese) e i suoi cinque ospiti, tutti studenti.

I giovani, tutti ubriachi al momento del blitz, non hanno fornito spiegazioni riguardo la loro presenza all’interno dell’appartamento, “motivo per il quale sono stati tutti sanzionati amministrativamente per la violazione delle norme previste dal Dpcm”, precisano da via della Moscova. Successivamente i ragazzi hanno dovuto fare rientro nelle loro abitazioni.