La festa abusiva al parco Lambro interrotta dalla polizia

Musica tecno a volume altissimo per far ballare circa 150 tra ragazzi e ragazze sul prato verde del parco Lambro a Milano. Peccato che il festone fosse del tutto abusivo e che sia dovuta intervenire la polizia di Stato a dire basta e mandare tutti a casa.

Quella appena trascorsa è stata una domenica particolare per i residenti dell'area del parco attraversato dal fiume Lambro. Due colonne sonore hanno accompagnato la loro serata: prima la musica di quello che molti hanno subito definito come un "rave party", poi le sirene degli agenti del Commissariato Lambrate, dell'Upg e della Digos. La festa abusiva, che secondo quanto comunicato dalla questura, ha visto la partecipazione di 150 persone, è stata interrotta poco prima di mezzanotte.

I poliziotti hanno fermato e sequestrato l'autovettura sulla quale erano caricate casse e mixer. A bordo vi erano un uomo e una donna, entrambi milanesi senza precedenti. La posizione dei due in merito all'iniziativa pubblica priva delle necessarie autorizzazioni è ancora sotto la lente d'ingrandimento della polizia.

Finito l'intervento, andate via le ultime luci blu delle volanti e gli ultimi ragazzi con la voglia di far serata: la notte è tornata silenziosa e quieta per i residenti.