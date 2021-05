Sabato non ci sarà nessuna festa scudetto per l'Inter

Non ci sarà nessuna festa scudetto per l'Inter sabato 8 maggio. Lo ha messo nero su bianco la prefettura di Milano con una nota diramata nel pomeriggio di mercoledì. La festa è stata rimandata a data da destinarsi e verrà promossa dalla società "quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno", si legge in un comunicato di Corso Monforte.

Gli ultrà nerazzurri, tuttavia, hanno preavvisato che prima di Inter-Samp daranno vita a una manifestazione "di sostegno ai giocatori in prossimità dello stadio Meazza". Durante la riunione del comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato deciso che la manifestazione si svolgerà in un'area di circa 15mila metri quadrati dove potranno accedere al massimo 3mila persone persone attraverso filtri delle forze dell’ordine, "anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti", si legge nella nota.

Nelle aree attorno a San Siro sarà in vigore anche il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine (tranne per i ristoranti). Non solo: un provvedimento simile sarà in vigore anche in Piazza Duomo che sarà "presidiata dalle forze dell’ordine in funzione di prevenzione antiassembramento", precisano dalla prefettura.

Sala: "Non ci sarà nessuna zona rossa"

"Non corrisponde a realtà la notizia che è uscita per cui sabato ci saranno delle zone rosse a Milano, non ci saranno zone rosse, ci sarà il presidio della città", ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di commemorazione dei deportati nei campi di sterminio che si è tenuta al Cimitero Monumentale.

"C'è collaborazione sia con la società Inter che con i rappresentanti dei tifosi - ha aggiunto Sala -. Con prefetto e questore sabato sarà una giornata in cui saremo insieme, anche se non sempre fisicamente, per controllare quello che succede. C'è uno spirito di riapertura in città: ci sarà la manifestazione dei Sentinelli che penso sarà molto partecipata, la partita dell'Inter. Quindi prevediamo un sabato caldino".

Sala ha poi tirato una stoccata all'assessore al welfare Letizia Moratti che nella giornata di martedì aveva scritto al Prefetto per il timore delle conseguenze del maxi assembramento. "La politica, anche la vita, è piena di grandi interpreti del 'con il senno del poi' — ha detto Sala —. Se ci fosse un campionato, penso che l'assessore Moratti potrebbe vincere il titolo".