Il raid contro gli studenti durante la festa di fine anno

Doveva essere una festa gioiosa per la fine dell'anno scolastico. Ed è stata tale, almeno fin quasi alla fine. Poi è stata rovinata dal raid di una ventina di ragazzi che si sono presentati sul posto per tutt'altra intenzione che divertirsi in modo spensierato. Ed è finita con due ragazzi al pronto soccorso, in seguito a un'aggressione ingiustificata e immotivata.

Siamo in via Benedetto Marcello, zona Buenos Aires, nei giardini che si trovano di fronte al liceo scientifico Volta. I ragazzi del liceo avevano organizzato un party autogestito di fine anno, giovedì sera, proseguito fino a circa l'una di notte. Quando poi stava per finire tutto, sono arrivati circa venti poco più che coetanei, descritti come nordafricani (ma gli accertamenti sono ancora in corso), per aggredire i presenti, che stavano sbaraccando.

Si è saputo, ad esempio, di un 18enne immobilizzato a terra con una spranga, riuscito a salvarsi perché una sua compagna di classe ha fatto cadere il ragazzo che lo teneva fermo. È scappato ed è stato caricato in auto da alcuni amici. Un altro ha rimediato invece fratture a mandibola e naso, e avrebbe perso due denti. Il bilancio non è ancora, comunque, preciso. Il 118 parla di tre persone soccorse da un'ambulanza con un trasporto al pronto soccorso (al Policlinico) in codice verde in piena notte.

Sul posto anche gli agenti della polizia di Stato, che hanno raccolto i racconti dei ragazzi ancora presenti. Sullo sfondo, le proteste dei residenti nella via, che lamentano gli schiamazzi fino a tarda ora e la somministrazione di alcolici a minorenni senza controllo.