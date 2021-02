Milano, party (senza mascherine) per inaugurare 'The Sanctuary': il video

Non finiscono ancora la violazioni delle norme anti covid: in questo ultimo week-end di zona gialla un altro party, oltre a quello abusivo in Darsena, si è tenuto, sempre sabato 27 febbraio, a The Sanctuary Milan, il nuovo spazio all'interno di Scalo Lambrate.

Nelle immagini della festa che hanno fatto il giro dei social, da Facebook a Instagram, si vedono decine di persone ballare su una traccia techno all'interno dell'ex scalo ferroviario. La maggior parte è senza mascherina: solo pochi la indossano correttamente sul viso, mentre alcuni ce l'hanno ma la tengono abbassata sotto il mento.

Come ha spiegato Scalo Lambrate a MilanoToday, quella immortalata nel filmato rimbalzato su Instagram, è l'inaugurazione privata dello spazio, un evento che The Sanctuary Milan ha riservato ai propri clienti e contatti. Domenica invece si è tenuta l'inaugurazione ufficiale, che è stata celebrata con un brunch e che era stata pubblicizzata attraverso un evento Facebook.

Giovedì il nuovo spazio era stato presentato anche alla stampa con una giornata dedicata. The Sanctuary, come si legge sulla pagina dell'iniziativa inaugurale, è al contempo bar, ristorante, orto urbano, radio, spazio di co working e galleria d'arte.