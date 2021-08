La villa trasformata in discoteca per il ritorno del pregiudicato dal Brasile (coi biglietti a pagamento)

Abusiva la festa. Abusiva la vendita di biglietti e bevande. E abusivi anche i buttafuori. Due milanesi - un 44enne con precedenti e un 28enne - sono finiti nei guai per aver organizzato lo scorso giugno un party totalmente illegale all'interno di una villa di Lodi Vecchio, affittata dal più grande dei due, con tanto di ticket all'ingresso e una cinquantina di ospiti.

L'appuntamento era andato in scena il 20 giugno, ma soltanto nelle scorse ore i carabinieri di Lodi sono riusciti a ricostruire con esattezza tutti i fatti dopo aver ascoltato i testimoni e le persone coinvolte. Al momento dell'intervento, scattato proprio per il volume della musica, che aveva attirato i militari, era stato lo stesso 44enne a spiegare di aver dato vita alla festa per celebrare il suo ritorno dal Brasile dopo un anno. Nella struttura i carabinieri avevano trovato gli invitati che ballavano tranquillamente "in pista", un impianto audio e un angolo bar con i cocktail in vendita.

Gli investigatori hanno poi accertato che l'uomo aveva affidato al 28enne il compito di organizzare il party, con la villa che era stata trasformata in una vera e propria discoteca, il tutto a meno di una settimana - all'epoca - dell'ingresso in zona bianca della Lombardia.

I due sono stati denunciati a piede libero per "aver dato luogo a un pubblico intrattenimento soggetto a ingresso a pagamento, senza la minima autorizzazione amministrativa" oltre che per il mancato rispetto delle norme anti covid. Nei guai anche i due buttafuori - non iscritti all'albo - che erano stati messi all'ingresso della "villa discoteca" per evitare visite di persone sgradite. In totale i carabinieri hanno staccato multe per 10mila euro.