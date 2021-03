Non si placano le feste abusive a Milano: sabato sera tra musica e alcol, multati in decine

Dopo i tanti interventi di venerdì sera, con decine di studenti e ragazzini multati e segnalati per avere violato le norme anti-covid, altra nottata, purtroppo, di super lavoro per la polizia di Stato.

Gli agenti, infatti, hanno interrotto altre due grosse feste in casa a Milano. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, i poliziotti sono intervenuti intorno alla mezzanotte nella centrale via Bligny dove alcuni residenti avevano segnalato schiamazzi provenire da un terrazzo.

Qui i poliziotti hanno trovato 17 giovani, tutti maggiorenni, tra i 19 e i 30 anni. Per loro identificazione e multe. Ma non è finita qui. Qualche ora dopo, in piazzale Libia, ancora segnalazioni per rumore, schiamazzi; e ancora una volta gli uomini hanno trovato, in un appartamento, 20 ragazzi tra musica ad alto volume e alcol. Tutti sono stati multati.

Nel Milanese, inoltre, nelle scorse ore, un ragazzino di 13 anni è finito in coma etilico dopo aver bevuto troppi alcolici ed è stato trasportato, in codice rosso, in ospedale. Le sue condizioni sono serie. È accaduto verso le 18.30 a Senago, nel Milanese, sabato 6 marzo.

Secondo quanto sottolineato dagli operatori del 118, l'adolescente è rovinato a terra mentre stava camminando in strada perdendo conoscenza. Subito i passanti hanno chiamato Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) che ha inviato un'ambulanza. Ancora da chiarire cosa sia relamente accaduto e perché il giovane avesse a disposizione gli alcolici. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Garbagnate, nella Città metropolitana milanese. Ora è sotto osservazione: potrebbe avere gravi danni permanenti.