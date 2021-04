Ancora weekend di feste clandestine: 57 sanzionati. 11 studenti del Politecnico in una casa

Dopo le feste di venerdì, proseguono gli assembramenti clandestini e illegali a Milano, nonostante le stringenti regole anti-covid. Nelle scorse ore, a Milano e in Città metropolitana, sono state sanzionate ancora 57 persone, principalmente giovani.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, attorno 23.30 circa, nel capoluogo, i militari del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Tunisia, dove era stata segnalata una festa in un'abitazione. Una volta arrivati sul posto sono stati trovati 11 studenti universitari del Politecnico di Milano nell'appartamento, preso in affitto da uno di loro, con musica ad alto volume. I ragazzi, tra i 20 e i 23 anni, sono stati tutti identificati e sanzionati.

Sempre sabato notte a Corsico, in seguito a una telefonata di un cittadino, i carabinieri sono intervenuti in via Mazzini per una festa. Oltre al padrone di casa, un 19enne, sono state identificate 10 persone, tra cui 3 minorenni. Lo stesso è accaduto a Cesano Boscone in via Falcone, dove era stata segnalata la presenza di diverse persone in un appartamento. I militari hanno, quindi, identificato un 23enne, affittuario dell'abitazione, ed altre 8 persone, riunite per trascorrere la serata.

Alle 18.30 invece, a Sesto San Giovanni, su richiesta di alcuni residenti della zona che segnalavano assembramenti, hanno effettuato controlli presso un bar di via Cesare da Sesto, di proprietà di un 27enne italiano. Lì hanno trovato 4 clienti, tra i 27 e 40 anni, che prendevano l'aperitivo seduti ai tavolini esterni. In mattinata, invece, a Vaprio d'Adda, i militari durante un servizio effettuato nell'area parcheggio di un supermercato di via Milano hanno denunciato in stato di libertà per il reato di epidemia colposa un 25enne marocchino positivo al coronavirus in quanto non ha rispettato l'obbligo di isolamento fiduciario.

Sanzionati invece i quattro amici , tra i 20 e i 23 anni e con precedenti, con i quali l'uomo si trovava. La sera di venerdì, invece, verso le 22.30, in vicolo Fiori Chiari, in pieno centro a Milano, si è dovuti intervenire per un 'gruppone' di 17 giovani, tra i 20 e i 25 anni, per la maggior parte studenti, intenti a bere drink e a trascorre il 'dopocena' in strada.