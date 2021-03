La festa clandestina con 17 giovani e i bar aperti con servizio ai tavoli: notte di controlli e multe

Feste private nelle case di Milano, bar aperti, assembramenti e anche schiamazzi per strada. Diversi gli interventi delle volanti di polizia della questura di Milano anche nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 marzo per fare rispettare le norme anti Covid, "sventando" i party nelle abitazioni e andando a colpire locali che sono rimasti aperti servendo ai tavoli, in violazione sia delle norme sulla zona rossa sia del coprifuoco, che scatta alle 22.

Alle nove di sera di venerdì, in via Savona, occhi puntati degli agenti di polizia sul bar Fiore Food and Drink, che non aveva rispettato il provvedimento di chiusura per cinque giorni formalizzato dalla polizia locale il 17 marzo. Il bar era aperto e, oltre a titolare e dipendenti, all'interno si trovavano tre ragazze intente a consumare bevande alcoliche. I poliziotti hanno multato le clienti e il titolare, segnalando l'attività alla prefettura per l'inosservanza del provvedimento di chiusura.

Alle undici di sera di venerdì, in via Francesco Crispi, zona Porta Garibaldi, un bar è stato multato (e chiuso per cinque giorni) perché trovato aperto con quattro ragazzi ai tavoli oltre al titolare e a due dipendenti. In questo caso, oltre all'inosservanza del divieto di servire ai tavoli in zona rossa, anche l'inosservanza della chiusura alle 22.

Alle tre di mattina di sabato, alcuni residenti di via Pacini hanno segnalato al 112 lo svolgimento di una festa in un'abitazione privata. I poliziotti si sono recati sul posto ed effettivamente hanno sorpreso diciassette ragazzi italiani, tra i 20 e i 23 anni, in casa. Sono stati tutti identificati e si procederà con la sanzione del caso.

Infine, alle quattro di mattina di sabato, i residenti di piazza Melozzo da Forlì (zona San Siro) hanno segnalato schiamazzi in strada. Gli agenti, sul posto, hanno individuato tre ragazzi: questi hanno riferito di avere partecipato a una non meglio precisata festa in un bar a pochi passi. I giovani sono stati multati e così anche il proprietario del locale.