Feste clandestine, cene tra amici e bottellon: a Milano maxi multe per oltre 25mila euro

Feste private, bottellon in strada e karaoke. Tutto tra Milano e provincia. Tutto in barba alle regole anti-contagio imposte dal governo per prevenire la diffusione del coronavirus. E per i responsabili (64 persone) sono scattate multe per oltre 25mila euro. È il risultato dei controlli messi a segno dai carabinieri nella serata di venerdì 12 marzo.

Bottellon abusivo in piazzale Archinto: multati 23 giovani

Tutto è iniziato quando diversi cittadini hanno segnalato al 112 la presenza di diversi giovani in piazzale Archinto (zona Isola). Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Duomo insieme al personale del terzo reggimento Lombardia. In totale sono stati identificati e sanzionati per le norme anticovid 23 giovani (tutti tra i 20 e i 28 anni). Non solo, nei guai anche il proprietario di un pub che vendeva alcolici.

Festa tra studenti in via Appiani

Durante la notte, invece, i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti in via Andrea Appiani a Milano (zona Porta Nuova), dove era stata segnalata una festa in un appartamento. I militari hanno identificato 21 persone, studenti di età compresa tra i 20 e i 24 anni. Tutti i giovani sono stati sanzionati per le norme anticovid e allontanati dall'abitazione.

Cena tra amici, scatta la maxi multa

I militari del nucleo radiomobile, successivamente, sono intervenuti in corso Vercelli, dove erano stati segnalati degli schiamazzi da un appartamento. Sul posto i carabinieri hanno accertato che sei trentenni, tra cui il proprietario di casa, si erano trovati per consumare una cena in compagnia. Anche per loro è scattata una maxi multa.

Karaoke clandestino

In via Melzi D’Eril (zona Sempione), i militari del nucleo radiomobile sono intervenuti nel corso della notte in quanto era stata segnalata la diffusione di musica ad alto volume provenire da un appartamento al terzo piano. Sul posto i militari hanno accertato lo svolgimento di una festa privata nell'abitazione di 57enne, dove era in corso un "karaoke" alla presenza di altri sei ospiti, tutti trentenni. Anche per loro è scattata una maxi multa.

Alla cena tra amici arrivano i carabinieri

A Cesano Boscone, questa notte, i militari della Stazione Carabinieri di Corsico, sono intervenuti in via Roma in seguito a una segnalazione per schiamazzi. Durante i controlli si sono resi conto che al primo piano di un condominio erano presenti sette soggetti tutti italiani che si erano riuniti per cenare. Anche per loro è scattata una maxi multa.