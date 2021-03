Feste clandestine nelle case di Milano affittate su internet: scattano multe per 24mila euro

Due feste clandestine, entrambe organizzate in appartamenti affittate su piattaforme online. Entrambe a Milano. Entrambe a una manciata di ore dalla zona rossa. Entrambe terminate con l'arrivo della polizia. È successo nella notte tra sabato e domenica 14 marzo. E per i partecipanti, 59 persone, sono scattate maximulte per quasi 24mila euro.

Il primo party è stato scovato in via Fioravanti (Chinatown) dove gli agenti della questura, intorno alla 1, hanno identificato 26 persone — quasi tutti sudamericani — che avevano stavano festeggiando in un'abitazione presa in affitto. I poliziotti sono intervenuti in seguito a una soffiata di un residente e quando i partecipanti alla festa si sono resi conto che era arrivata la polizia hanno cercato di nascondersi negli armadi o sotto ai letti. È stato tutto inutile. Multe per tutti ma non solo: due ecuadoriani i 21 e 25 anni, sono stati denunciati per aver fornito false generalità.

Il secondo festino, invece, è stato scovato in via Bracciano (zona Isola) dove i poliziotti della questura hanno notato un giovane su un'auto che aspettava una ragazza per portarla a casa dopo una festa. Hanno aspettato che scendessero anche gli altri partecipanti (32 persone) e per loro è scattata una multa.