Bivacchi e rave party nel "cantiere-deposito" dietro la stazione di Lambrate

Bivacchi continui vengono denunciati in zona stazione Lambrate da un gruppo di cittadini, che ha raccolto circa 200 firme per segnalare la cosa alle autorità cittadine (forze dell'ordine e Comune di Milano). Secondo quanto riportato, il piazzale compreso tra via Rodano, via Predil e piazza Monte Titano, alle spalle della stazione, è "costantemente ritrovo di persone dedite al bivacco e al disturbo della quiete pubblica".

Sotto accusa, in particolare, alcune "feste non autorizzate", con consumo elevato di sostanze alcoliche. La segnalazione è stata presa in carico, e rilanciata, da Marco Cagnolati, consigliere del Municipio 3, da poco passato da Forza Italia a Fratelli d'Italia, secondo cui i bivacchi sarebbero favoriti dalla presenza di una sorta di "cantiere deposito", scrive lui in una nota, tra via Rodano e via Predil. Un'area "solo in parte recintata, e delimitata da uno spartitraffico di cemento facilmente scavalcabile".

Minacce ai passanti

Le feste si susseguirebbero specialmente durante il weekend, fino a tarda notte, con partecipazione di 40-50 persone ogni volta. Altoparlanti diffonderebbero musica da discoteca ad alto volume, con il contorno di balli e schiamazzi. Secondo Cagnolati, questa situazione "violerebbe le norme del recente decreto anti-rave". Alle feste si aggiungerebbero litigi, lanci di bottiglie e cani "di razze molossidi" utilizzati "anche a scopo intimidatorio" verso i passanti e i residenti che si sono lamentati. E, alla fine delle feste, l'area si riempirebbe di cocci di bottiglia e segni di bisogni fisiologici, anche sui muri dei palazzi.