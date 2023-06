"C'è un feto in un sacchetto", ma sono rifiuti e carne: il falso allarme

"Venite, c'è un feto abbandonato in un sacchetto". Questo l'allarme lanciato al 112 nella mattinata di giovedì 29 giugno, verso le 9.20, da corso Sempione angolo via Arona. In realtà nella borsa erano presenti soltanto dei rifiuti, tra cui un pezzo di carne.

A chiamare i soccorsi è stata una dottoressa specializzanda di 31 anni che si trovava a passeggio con il suo cane. Sul posto, all'altezza del civico 63, sono intervenuti radiomobile, scientifica e carabinieri della compagnia Duomo, oltre ad alcuni medici. Poco dopo il loro arrivo hanno accertato come all'interno del sacchetto bianco, che era stato lasciato sul marciapiedi, ci fosse solo immondizia.