Fiaccole e fiori: così Pero ha ricordato Omar, il barista ucciso

Oltre 350 persone hanno partecipato nella serata di martedì 20 settembre alla fiaccolata per Omar Ismael, il barista egiziano di 57 anni ucciso a Pero da due clienti che aveva appena allontanato dal locale il cui lavorava, il Dandana Caffè di via Figino.

In prima fila c'erano la moglie e la figlia di Omar, dietro di loro un lungo corteo di persone, abitanti di Pero che volevano ricordare il barista morto mentre faceva il suo lavoro. Il serpentone ha percorso via Sempione e si è fermato davanti al pub-pizzeria di via Figino dove proprio una settimana fa, intorno alla mezzanotte, è stata commessa la barbara aggressione. Proprio davanti al locale sono stati deposti decine di mazzi di fiori.

I due aggressori, due cittadini ucraini di 26 e 38 anni, erano stati arrestati poco dopo la violenza dai carabinieri della tenenza di Pero e del radiomobile di Rho con l'accusa di lesioni gravissime e, a seguito dell'udienza di convalida, erano stati posti agli arresti domiciliari. Domenica pomeriggio, dopo la morte di Omar, i due sono stati accompagnati in carcere a San Vittore con l'accusa di omicidio volontario.

Sul corpo del 57enne è stata disposta l'autopsia: gli inquirenti vogliono capire cosa esattamente abbia causato la morte. Non è escluso che a causare il decesso siano stati i colpi inferti con un posacenere durante la colluttazione.