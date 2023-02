Litigano tra loro, poi aggrediscono gli agenti e cercano di rubare la pistola: arrestati due fidanzati

Prima uno contro l'altro. Poi, insieme, contro gli agenti. Un uomo di 32 anni e una donna di 27, entrambi cittadini marocchini e fidanzati tra loro, sono stati arrestati nella notte tra martedì e mercoledì a Milano con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo aver mandato in ospedale due poliziotti che erano intervenuti per una lite tra loro.

L'allrme è scattato poco dopo le 3 di notte, quando il 32enne e la 27enne avrebbero cominciato a discutere animatamente nella loro abitazione, un appartamento in via Val Devero. All'arrivo degli agenti la situazione è immediatamete precpitata e i fidanzati si sono scagliati entrambi contro gli uomini in divisa.

Lui ha più volte cercato di colpire con schiaffi e pugni i poliziotti, mentre lei ha provato a rubare la pistola d'ordinanza a uno di loro. Alla fine, non senza fatica, gli agenti - entrambi finiti al pronto soccorso del San Giuseppe - sono riusciti a bloccarli entrambi e ammanettarli.