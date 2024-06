Ragazzini rapinati a Milano: lei presa a bottigliate in faccia, lui "colpito" con lo spray urticante

In branco contro due ragazzini. Una 17enne e un 17enne, lei ucraina e lui italiano, sono stati aggrediti e rapinati mercoledì notte a Milano da sette, otto persone che sono riusciti a portar via un cellulare alla giovane.

Il raid del gruppo è avvenuto verso mezzanotte e 20 all'angolo tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione, dove i due sono stati circondati dagli aggressori che hanno colpito lei al volto con una bottiglia di vetro e hanno ferito lui spruzzandogli dello spray urticante in faccia. I rapinatori hanno poi afferrato il cellulare della ragazza e sono scappati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Le due vittime sono invece finite al pronto soccorso dell'ospedale Buzzi in codice verde.

Una decina di minuti dopo, in via Chiarelli, altri due giovani - una 26enne e un 27enne - sono stati scippati da due uomini che hanno rubato a lei una collanina e a lui un cappellino. I ladri - 19 e 23 anni, entrambi marocchini - sono però stati fermati da una volante del commissariato di Quarto Oggiaro e arrestati.