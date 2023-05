Il fidanzato vuole lasciarla, lei si dà fuoco: gravissima

Lotta tra la vita e la morte all'ospedale Niguarda di Milano una donna di 65 anni che venerdì si è data fuoco dopo una lite col fidanzato, che secondo quanto trapelato voleva lasciarla.

La 65enne si è data fuoco ai capelli, verso le 21.30 in un'abitazione di Suzzara (Mantova). L'atto di autolesionismo si è consumato nel bagno di casa: la 65enne ha riprovato ustioni alla testa e sul 40% del corpo.

Dopo l'allarme al 112, sul posto è stato fatto intervenire l'elisoccorso, che l'ha trasportata d'urgenza all’ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono gravissime.

Parlare di suicidio non è semplice. Se stai vivendo una situazione di emergenza puoi chiamare il 112. Se sei in pericolo o conosci qualcuno che lo sia puoi chiamare il Telefono Amico al numero 02 2327 2327 (servizio attivo tutti i giorni dalle 10 alle 24) oppure puoi metterti in contatto con loro attraverso la chat di Whatsapp al numero 345 036 1628 (servizio attivo tutti i giorni dalle 18 alle 21). Altrimenti puoi rivolgerti a Samaritans Onlus al numero 06 77208977 (costi da piani tariffari del tuo operatore), un servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.