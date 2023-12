La Fiera dell'Artigianato censura la Palestina

Alla Fiera dell’Artigianato di Milano è vietato dire Palestina ed esporne la bandiera. È quanto emerso in questi giorni dai racconti dei testimoni e degli addetti ai lavori agli stand M53-M55 del padiglione 7 della storica esposizione di Rho-Fiera. A far luce sulla vicenda, in particolare, è Selvaggia Lucarelli che sul suo profilo Instagram ha ripostato una serie di messaggi ricevuti da chi ha visto come stanno andando le cose. Non solo, c’è anche la testimonianza postata sul social di Meta di alcune persone che in quegli stand ci stanno lavorando.

“Sfogo post Fiera dell’Artigianato - scrive un utente -. Sto lavorando nel padiglione della Palestina. Stamattina passano per dirci che dobbiamo togliere la bandiera e lo stand si deve chiamare Asia, non Palestina. Sono senza parole”. E ancora, un secondo utente: “Direttive della polizia: stand della Palestina sotto il nome di Asia. Oltre ad averci fatto togliere le bandiere. Stamattina ci hanno chiesto di togliere tutti i prodotti in cui c’è scritto Palestina come calamite, piatti, bicchieri, borse”.

Sembrerebbe che qualcuno abbia cercato di aggirare il problema scrivendo “Prodotti di Hebron”, città palestinese che (forse) non è molto nota. Ma sono tanti quelli che in queste ore si stanno interrogando sulla vicenda. Decine di commenti sotto i post Instagram nella pagina dedicata alla fiera. “Davvero vi è sembrata la scelta più corretta quella di costringere un popolo a censurare le proprie origini? Aspettiamo delle risposte”, scrive una ragazza. In tanti si sono soffermati anche solo per un “Vergogna”, mentre continuano a fioccare le gif dedicate alla Palestina.

Secondo quanto si legge sotto i post dell’Artigiano in Fiera, sembrerebbe che moltissime lamentele sulla questione siano state cancellate. Ma la quantità di interrogativi risulta talmente ingente che gli stessi amministratori della pagina hanno smesso di eliminare i commenti sulla questione.