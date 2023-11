I figli di Elisabetta Casellati, ministra ed ex presidente del Senato, indagati per evasione fiscale

Fatture false per meno di 15mila euro per scaricare fiscalmente i costi del servizio di un consulente finanziario. Per questo motivo sono indagati (l'imputazione è di evasione fiscale) i figli della ministra Elisabetta Casellati, titolare del dicastero delle riforme istituzionali nel governo Meloni e, in precedenza, presidente del Senato. Lo riferisce Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera.

Alla base di tutto l'attività di un promotore finanziario, Domenico Angiolella, che avrebbe consigliato Alvise e Ludovica Casellati di scaricare fiscalmente i costi a lui pagati, facendoli figurare come una 'ricerca di sponsor' per le loro attività imprenditoriali. Il promotore è accusato di esercizio abusivo dell'intermediazione finanziaria, in concorso con la moglie. L'uomo, infatti, secondo le risultanze della procura di Milano, amministrerebbe patrimoni a circa 60 clienti senza essere iscritto all'albo. Tanto che a luglio gli erano stati sequestrati più di 380mila euro.

Secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino, i figli della ministra avrebbero già provveduto a 'sanare' la situazione con l'Agenzia delle Entrate dopo avere appreso i contorni potenzialmente illeciti di quelle fatture scaricate, e chiederanno di essere sentiti. Il loro avvocato rilancia affermando che il promotore finanziario avrebbe "truffato" Alvise e Ludovica Casellati, facendo loro perdere molto denaro; cosa che, secondo gli atti, sarebbe successa anche ad altri clienti di Angiolella, sebbene non sia stata depositata (almeno per ora) alcuna denuncia per truffa.

Sullo sfondo da chiarire il presunto ruolo della ministra, che nel 2021, quando si svolsero i fatti, era presidente del Senato. Stando a una chat agli atti, riportata dal Corriere, e in particolare a un messaggio di Angiolella a Ludovica Casellati, la madre Elisabetta sarebbe stata consapevole della possibilità di scaricare le fatture. Ma l'avvocato di famiglia sottolinea che la ministra non è indagata.