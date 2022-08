L'uomo che "moltiplica" i figli (per 4) per intascare il reddito di cittadinanza

Ha moltiplicato i suoi figli, dichiarando di averne otto - e non due - per rientrare nei parametri Isee che gli hanno permesso di percepire il reddito di cittadinanza. Il caso è stato scoperto dal comune bergamasco di Treviglio, che ha depennato 22 percettori del sussidio statale dopo i controlli anti furbetti. E non finisce qui, perché c'è anche chi alla richiesta di presentarsi per una verifica ha marcato visita, e chi invece ha compilato con cura tutti i documenti "dimenticandosi" però di firmare quello per la chiamata al lavoro.

"Attraverso il controllo della dichiarazione Isee e la situazione anagrafica nel 2020-2021 avevamo già segnalato 49 difformità - ha precisato il vicesindaco con la delega ai servizi sociali Pinuccia Prandina, come riportato l'Ansa -. Da queste erano derivate 29 cancellazioni. Abbiamo poi proseguito il lavoro di verifica e dal 1° gennaio al 6 luglio in base ai nostri riscontri il reddito di cittadinanza è stato revocato ad altre 22 persone".

Diverse le motivazioni per la cancellazione e tra queste la principale è il mancato requisito di residenza. La legge richiede la presenza in Italia da dieci anni, di cui due continuativi. Un parametro non sempre semplice da verificare per i comuni. Di sicuro più difficile rispetto al numero dei figli.