Il figlio di La Russa è indagato per violenza sessuale

È stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano per violenza sessuale Leonardo Apache La Russa, 19enne figlio del presidente del Senato. È la diretta conseguenza della denuncia presentata da una 22enne che lo scorso 29 giugno ha dichiarato di essere stata violentata dal figlio dell'esponente di Fdi. Il fatto, più precisamente, sarebbe avvenuto nella notte del 18 maggio. L'inchiesta è stata affidata al sostituto procuratore della Repubblica Rosaria Stagnaro ed è diretta dal procuratore aggiunto Letizia Mannella. Le indagini, invece, sono state affidate alla squadra mobile della questura.

La violenza, stando a quanto riportato nelle carte, sarebbe avvenuta dopo una serata in un locale a due passi da Piazza Fontana, dove i due si erano incontrati nella tarda serata di giovedì 18 maggio. I detective della squadra mobile acquisiranno e analizzeranno le immagini registrate dalle telecamere a circuito chiuso del locale alla ricerca di qualche elemento utile. Non solo, potrebbero essere chiamati a testimoniare anche i carabinieri della vigilanza fissa che sorvegliano l'ingresso del condominio in cui vive la famiglia del presidente del Senato, lo stesso Ignazio La Russa (che la giovane ha detto di aver visto all'indomani della violenza) e sua moglie.

Nella denuncia è citato col nome di battesimo un dj. Se anche lui fosse accusato di violenza sessuale il reato si aggraverebbe e diventerebbe "violenza sessuale di gruppo". Quest'ultima persona, per il momento, non è ancora stata identificata.

La notte in discoteca e il risveglio a casa La Russa

L'episodio risale al 18 maggio, quando la giovane ha incontrato Leonardo in un locale del centro cittadino, dove si era recata dopo aver assunto due dosi di cocaina. I due, compagni di scuola al liceo, si conoscevano già. La ragazza, nella denuncia, ha raccontato di avere preso due drink con lui e di non ricordarsi più nulla fino al risveglio a mezzogiorno, il mattino seguente, nel letto di Leonardo, di fianco a lui.

Chieste spiegazioni, Leonardo La Russa le ha risposto che, con suo amico, l'avevano portata a casa dopo la discoteca; Leonardo aveva avuto "un rapporto con lei sotto effetto di sostanze stupefacenti" e anche l'amico aveva avuto un rapporto con la giovane "a sua insaputa". La giovane a quel punto ha inviato un messaggio a un'amica, che era in discoteca con lei, per chiederle cosa fosse successo, e quella le ha risposto di averla notata "euforica" aggiungendo: "Penso ti abbia drogata. Non mi ascoltavi. Ho provato a portarti via non riuscendovi".

Non è finita. La giovane, a quel punto, voleva solo andarsene dall'appartamento, descritto come una grande casa su due piani. Mentre discuteva trafelata con Leonardo, a un certo punto (intorno alle 12.30) è comparso il presidente del Senato che vedendo i due giovani se ne è subito andato. Infine Leonardo avrebbe preteso un bacio prima di farla uscire di casa, avvicinandosi e baciandola. "Contro la mia volontà", ha aggiunto lei in denuncia.

Subito dopo la giovane si è recata alla clinica Mangiagalli per essere visitata. La 22enne, infine, ha detto di aver assunto volontariamente un tranquillante, ma non è chiaro se prima di andare in discoteca o dopo la presunta violenza.

La Russa difende il figlio

Il presidente del Senato ha preso le difese del figlio: "Dopo averlo a lungo interrogato ho la certezza che mio figlio Leonardo non abbia compiuto alcun atto penalmente rilevante", ha dichiarato venerdì pomeriggio.

"Conto sulla Procura della Repubblica verso cui, nella mia lunga attività professionale ho sempre riposto fiducia, affinché faccia chiarezza con la maggiore celerità possibile per fugare ogni dubbio", ha aggiunto il presidente del Senato.