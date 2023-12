Shiva ha incontrato il figlio Draco per la prima volta (in carcere)

Ha incontrato per la prima volta Draco, suo figlio, il trapper milanese Shiva (nome d’arte di Andrea Arrigoni, 24 anni), in carcere a San Vittore dal 26 ottobre con l'accusa di tentato omicidio.

È stata la compagnia di Shiva, Laura Maisano, a raccontare l'incontro su Instagram. "Ho provato a disegnare le linee del tuo viso per mesi mentre eri dentro me – ha scritto Maisano – senza mai trovare un volto, ma tu sei esattamente come ti ho sempre sognato, sei identico al tuo papà e quando finalmente ti ho accompagnato nelle sue braccia e i vostri occhi così uguali si sono guardati per la prima volta ho perdonato tutte le notti insonni di questa brutta esperienza, guardando al futuro e credendo fermamente che tutto questo finirà, perché vedi, il nostro amore può superare quelle quattro mura e qualsiasi altra barriera, perché per l’anima non ci sono divisioni, il filo che ci unisce è indistruttibile e tu, sei la chiave di ogni porta".

Perché Shiva è in carcere

Shiva è accusato di tentato omicidio. Il 24enne, secondo quanto emerso da una indagine della squadra mobile di Milano coordinata dal pm Daniela Bartolucci, l'11 luglio scorso ha sparato più volte a due rivali del gruppo SevenZoo di un altro trapper, Rondo da Sosa, ossia contro Alessandro Maria Rossi, 25 anni, e Walter Pugliesi, 30 anni, due lottatori di mma (arti marziali miste), "puntando i corpi e colpendoli mentre erano in fuga".

Secondo i legali di Shiva, Daniele Barelli e Marco Campora, i colpi di pistola sarebbero stati sparati per difendersi e non erano indirizzati agli organi vitali. Per questo nei giorni scorsi avevano avanzato la richiesta di riqualificare il reato in lesioni e chiesto gli arresti domiciliari per il cantante. Richiesta respinta.